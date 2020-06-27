Полмиллиона свердловчан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В регионе работают все избирательные участки, всего их 2 532, из них 41 – временный. За проведением голосования следят 12 тысяч наблюдателей. Они занимаются контролем хода проведения голосования как на участках, так и на дому. Также в Свердловской области организован Центр общественного наблюдения, который возглавляет омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Операторы Центра фиксируют информацию о возможных нарушениях и по необходимости выезжают на сигналы. За прошедшие два дня поступило 120 жалоб на нарушения.

По месту жительства или по месту нахождения проголосовали 544 свердловчанина. На дому проголосовали 52 тысячи человек. Кроме того, были организованы избирательные участки во дворах домов, на них проголосовали 24 289 жителей области. За все время голосования будет организовано 1 250 таких мест.

Конституция 1993-го года не исчерпала себя, но вносятся поправки, о которых в 93 году даже подумать было нельзя. Они касаются гражданского общества, социальных прав, материнства и детства, исторической памяти, суверенитета страны. Всего 206 поправок. Я не агитирую, я советую всем серьезно подумать, сказал председатель Общественной палаты региона Александр Левин.