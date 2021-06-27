ЛДПР определила кандидата в депутаты Госдумы РФ от Нижнего Тагила

Гусев родился в Североуральске. С 2018 года и на данный момент он является депутатом городской думы Екатеринбурга и координатором Свердловского регионального отделения партии ЛДПР. В 2017 году Антон Гусев по единому избирательному округу прошел в Нижнетагильскую городскую думу, но из-за занятости в пользу екатеринбуржца Кирилла Романова отказался от мандата, сообщает «ФедералПресс».