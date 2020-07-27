Экс-главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому вручили почётную грамоту

Аркадий Чернецкий был награжден почётной грамотой за проявленную активность в законотворческой деятельности, а также за внесённый вклад в развитие российского парламентаризма.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике, Аркадий Чернецкий ранее был народно избранным главой Екатеринбурга, сегодня курирует вопросы, касающиеся градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие важные сферы.