Экс-главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому вручили почётную грамоту
Глава российского правительства Михаил Мишустин вручил почётную грамоту бывшему мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, сообщает информационное агентство justmedia.
Аркадий Чернецкий был награжден почётной грамотой за проявленную активность в законотворческой деятельности, а также за внесённый вклад в развитие российского парламентаризма.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике, Аркадий Чернецкий ранее был народно избранным главой Екатеринбурга, сегодня курирует вопросы, касающиеся градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие важные сферы.
Сегодня Аркадий Чернецкий продолжает свою деятельность в родном городе и регионе, являясь членом совета «Национального объединения строителей», занимается вопросами ЖКХ при Министерстве РФ. Входя в состав градостроительного совета, занимается важнейшим вопросом по переселению из аварийного жилья жителей региона.