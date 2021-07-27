Известный врач-нейрохирург награждён орденом «За заслуги перед Свердловской областью»

Напомним, погибшую недавно девушку Дарью Агупову решили наградить Орденом мужества посмертно. За несколько дней до смерти она спасла тонущих в воде женщину с ребёнком, но во время спасения сломала себе ногу. Её отвезли в больницу № 23 в Екатеринбурге, где она скончалась через некоторое время после сделанной ей операции.