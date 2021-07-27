Известный врач-нейрохирург награждён орденом «За заслуги перед Свердловской областью»

Семён Спектор является почётным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, областной клинический госпиталь ветеранов войн, который Спектор возглавлял с 1973 года по 2004 год, на сегодняшний день является одним из лидеров по значению деятельности в России.
Также губернатор добавил, что имя Спектора стало для уральцев символом душевной теплоты, заботы и милосердия.
Спектор сообщил, что он счастлив, что когда-то оказался в Свердловской области и остался здесь жить.
Напомним, погибшую недавно девушку Дарью Агупову решили наградить Орденом мужества посмертно. За несколько дней до смерти она спасла тонущих в воде женщину с ребёнком, но во время спасения сломала себе ногу. Её отвезли в больницу № 23 в Екатеринбурге, где она скончалась через некоторое время после сделанной ей операции.