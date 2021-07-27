Новые мусоровозы выйдут на маршруты в шести городах Свердловской области

19 новых мусоровозов в скором времени приступят к работе в городах, расположенных на севере Свердловской области. Все автомобили оснащены современной системой задней загрузки кузова и имеют высокий коэффициент уплотнения отходов.

19 единиц спецтехники приступят к работе в Верхотурском, Североуральском, Волчанском, Гаринском и Серовском городских округах в 2021 году. 2 самосвала приступят к работе в Нижнем Тагиле. А в Верхотурском ГО в работу запущен новый мусоровоз с универсальным захватным устройством, которое позволяет проводить очистку евроконтейнеров и бункеров. Все поступившие мусоровозы оснащены современной системой задней загрузки кузова и имеют высокий коэффициент уплотнения отходов, что не только увеличит объем вывозимого мусора, но и позволит минимизировать просыпание отходов, рассказали в пресс-службе ООО «Компания «Рифей». Мусоровозы с задней загрузкой можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную, что удобно для обслуживания потребителей частного сектора, отметил исполнительный директор компании Федор Потапов. Напомним, еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле, Гаринском, Верхотурском и Новолялинском городских округах, принял на обслуживание региональный оператор «Рифей» в 2021 году. Все построенные объекты оснащены современным контейнерным оборудованием. 137 новых контейнерных площадок принял на обслуживание регоператор «Рифей»

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