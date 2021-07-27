Жители Норвегии в ночное время наблюдали падение большого метеорита

Как сообщает сайт 360tv.ru, световая вспышка была зафиксирована на небе 25 июля в 01:08 по местному времени. Она была видна на небе примерно 5 секунд. Отмечается, что небесное тело начало движение к северу от столицы и полетело на юго-запад со скоростью примерно 15-20 км/ч, погаснув через полчаса полета на высоте около 23 км над поверхностью земли.