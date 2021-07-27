Жители Норвегии в ночное время наблюдали падение большого метеорита

Жители Норвегии в ночное время наблюдали падение большого метеорита
Жители Норвегии в ночное время наблюдали падение большого метеорита
Сегодня, 14:22ПолитикаФото: pxhere.com
В ночь на воскресенье норвежцы могли наблюдать падение метеорита над южной частью страны. Такую информацию предоставила Норвежская метеорная сеть (NORSK).

Как сообщает сайт 360tv.ru, световая вспышка была зафиксирована на небе 25 июля в 01:08 по местному времени. Она была видна на небе примерно 5 секунд. Отмечается, что небесное тело начало движение к северу от столицы и полетело на юго-запад со скоростью примерно 15-20 км/ч, погаснув через полчаса полета на высоте около 23 км над поверхностью земли.

Метеорологи озвучили прогнозы, что обломки метеорита могли оказаться на территории природного заповедника Финнмарка между коммунами Лиер и Мудум. Однако позже специалисты уточнили, что следы от падения небесного тела были обнаружены в 90 км над холмом Кьеркебергет в Нордмарке к северу от столицы.

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