Россия не будет вступать в военный конфликт из-за Сирии

Воевать мы ни с кем не собираемся. Мы по-прежнему рассчитываем, что все-таки наши западные партнеры будут свою политику применять не реактивно, а стратегически заявил министр иностранных дел.

По его словам, смена власти в Сирии не приведет к прекращению гражданской войны.

Если кто-то думает, что, разбомбив военную сирийскую инфраструктуру и оставив поле боя для того, чтобы противники режима одержали победу, все закончится, то это иллюзия. Даже если такая победа будет одержана, гражданская война продолжится. Только уже те, кто представлял правительственную сторону, будут оппозицией заявил Сергей Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные руководители «не собираются ждать результатов расследования, они все уже решили».