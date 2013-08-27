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В Нижний Тагил переселятся семьи из стран бывшего СНГ
Сюжеты:
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В Нижний Тагил переселятся семьи из стран бывшего СНГ

27 августа 2013, 14:55ПолитикаCorey
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