В Нижний Тагил переселятся семьи из стран бывшего СНГ
Сегодня на заседании Правительства Свердловской области утверждена программа на 2013 - 2020 годы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Если еще в 2012 году эта программа реализовывалась лишь на территории Первоуральского ГО, где уже проживают 120 бывших соотечественников и членов их семей, то с 2013 года соотечественники смогут поселиться на всей территории нашего региона поясняет Александр Макурин, исполняющий обязанности Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Основной акцент сегодня сделан на четырех проектах переселения, которые будут реализованы на территории Нижнего Тагила, в том числе. Среди стран, откуда к нам в основном планируют переехать - Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия. Кроме того, переселенцев примут Верхнесалдинский городскогй округ, города Каменска-Уральский и Полевской городской округ. Связано это с тем, что численность в данных субъектах уменьшается, а для реализации инвестиционных проектов необходимы дополнительные новые квалифицированные кадры.
Уже на 2013 год запланирован переезд 300 участников программы и 300 членов их семей в Свердловскую область. С каждым годом количество переселенцев будет расти, а к 2020 году должно достичь 2000 участников программы и 2000 членов их семей.
Отметим, что в целях повышения миграционной привлекательности Свердловской области в программе предусмотрены дополнительные гарантии для соотечественников:
- частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды жилья по месту временного пребывания (не более 1000 рублей ежемесячно в течение 6 месяцев);
- возмещение затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования (1800 руб.).
Всего прогнозный объем финансирования на 2013-2020 годы составляет 357492,8 тыс. рублей, в том числе на предоставление дополнительных гарантий 167111 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Свердловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашением, заключаемым между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Свердловской области.
© TagilCity.ru по информации сайта Правительства Свердловской области