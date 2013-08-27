В Нижний Тагил переселятся семьи из стран бывшего СНГ

Если еще в 2012 году эта программа реализовывалась лишь на территории Первоуральского ГО, где уже проживают 120 бывших соотечественников и членов их семей, то с 2013 года соотечественники смогут поселиться на всей территории нашего региона поясняет Александр Макурин, исполняющий обязанности Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Основной акцент сегодня сделан на четырех проектах переселения, которые будут реализованы на территории Нижнего Тагила, в том числе. Среди стран, откуда к нам в основном планируют переехать - Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия. Кроме того, переселенцев примут Верхнесалдинский городскогй округ, города Каменска-Уральский и Полевской городской округ. Связано это с тем, что численность в данных субъектах уменьшается, а для реализации инвестиционных проектов необходимы дополнительные новые квалифицированные кадры.

Уже на 2013 год запланирован переезд 300 участников программы и 300 членов их семей в Свердловскую область. С каждым годом количество переселенцев будет расти, а к 2020 году должно достичь 2000 участников программы и 2000 членов их семей.

Отметим, что в целях повышения миграционной привлекательности Свердловской области в программе предусмотрены дополнительные гарантии для соотечественников:

частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды жилья по месту временного пребывания (не более 1000 рублей ежемесячно в течение 6 месяцев);

возмещение затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования (1800 руб.).

Всего прогнозный объем финансирования на 2013-2020 годы составляет 357492,8 тыс. рублей, в том числе на предоставление дополнительных гарантий 167111 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Свердловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашением, заключаемым между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Свердловской области.