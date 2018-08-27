«Гражданская платформа» будет снята с выборов в гордуму Екатеринбурга

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 августа на заседании городской избирательной комиссии, которое состоится в 17:00, будет объявлено об аннулировании списка кандидатов от партии «Гражданская оборона».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Уралинформбюро»
Более половины списка кандидатов, 27 депутатов, в городскую думу Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» написали заявления на самоотвод. Это послужило причиной для принятия решения о снятии данной партии с выборов в гордуму Екатеринбурга.
Также на заседании будет рассмотрен вопрос по жалобам представителей ЛДПР и КПРФ на нарушение правил предвыборной агитации партией «Единая Россия». На обложке третьего выпуска бесплатной газеты «Уральский задел» размещено фото Анастасии Немец, входящей на выборах в тройку «Единой России».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В выборах в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября, примут участие кандидаты от пяти партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей