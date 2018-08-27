«Гражданская платформа» будет снята с выборов в гордуму Екатеринбурга

Более половины списка кандидатов, 27 депутатов, в городскую думу Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» написали заявления на самоотвод. Это послужило причиной для принятия решения о снятии данной партии с выборов в гордуму Екатеринбурга.

Также на заседании будет рассмотрен вопрос по жалобам представителей ЛДПР и КПРФ на нарушение правил предвыборной агитации партией «Единая Россия». На обложке третьего выпуска бесплатной газеты «Уральский задел» размещено фото Анастасии Немец, входящей на выборах в тройку «Единой России».