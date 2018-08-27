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#домахорошо
«Гражданская платформа» будет снята с выборов в гордуму Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1500 anton marakhovski

«Гражданская платформа» будет снята с выборов в гордуму Екатеринбурга

Сегодня, 14:40Политика
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