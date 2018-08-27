Совет по молодежной политике появится в УрФО

Полпред президента РФ Николай Цуканов заявил о создании совета по молодежной политике в уральском федеральном округе. Предполагается, что это будет консультационно-совещательный орган. В его полномочия будет входить реализация интересов молодежи в науке, образовании, высоких технологиях и других сферах.

Челябинская область выдвинула шесть представителей в состав совета.

Я считаю, что это очень актуальное и своевременное решение с учетом тех задач, которые ставит президент. Это задачи о повышении социальной роли молодежи в решении государственно-значимых задач. Высказался губернатор Челябинской области Борис Дубровский.