Совет по молодежной политике появится в УрФО

В УрФО будет функционировать совет по молодежной политике.
Полпред президента РФ Николай Цуканов заявил о создании совета по молодежной политике в уральском федеральном округе. Предполагается, что это будет консультационно-совещательный орган. В его полномочия будет входить реализация интересов молодежи в науке, образовании, высоких технологиях и других сферах.
Челябинская область выдвинула шесть представителей в состав совета.
Я считаю, что это очень актуальное и своевременное решение с учетом тех задач, которые ставит президент. Это задачи о повышении социальной роли молодежи в решении государственно-значимых задач. Высказался губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Формирование совета произойдет в два этапа. Первоначально в его состав войдут руководители молодежных организаций, региональные чиновники, отвечающие за молодежную политику. А затем в совет смогут войти желающие, у которых имеется опыт общественной деятельности. Анкеты в полпредстве принимаются до 10 сентября.