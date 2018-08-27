Жители Комсомольска-на-Амуре организовали «Позорный полк»

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27 августа в Комсомольске-на-Амуре прошла согласованная акция против пенсионной реформы.
Источник: «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
27 августа жители Комсомольска-на-Амуре выстроились в колонну с портретами депутатов государственной думы от партии «Единая Россия».
Согласованная акция «Позорный полк» была организована в качестве протеста против пенсионной реформы.
В завершении шествия, все портреты отправились в ящик с надписью «помойное ведро».
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