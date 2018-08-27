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Жители Комсомольска-на-Амуре организовали «Позорный полк»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Комсомольска-на-Амуре организовали «Позорный полк»

Сегодня, 18:55Политика
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