Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов

Я не поддержал тех людей, которые уволились из Демидовской больницы — я назвал это саботажем. Наверное, люди надеялись, что я поддержу хирургов, но я поддерживаю тагильчан, жизнь и здоровье которых оказались под угрозой. Что бы они (критикующие заявления депутата — прим. ред.) сказали, если бы на больничной койке находились их родственники, которых нужны была срочная помощь, но она не могла быть произведена в связи с тем, что хирурги решили разом уволиться,сказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Также Балыбердин выразил благодарность хирургам тагильских ЦГБ № 1 и № 4, на которых повысилась нагрузка после увольнения коллег из Демидовской.

Я благодарю тех хирургов, которые приняли удар на себя — 1-й и 4-й городской больницы, нагрузка на которых в разы увеличилась. Но эти люди тоже не железные. Этих людей не имею упрекать никакого права. Они обеспечили хирургические операции всем нуждающимся,сказал депутат.

Напомним, в июле медики Демидовской больницы рассказали TagilCity.ru о массовом увольнении хирургов из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Тогда руководство учреждение заявило, что кадровые проблемы будут устранены в ближайшее время, а до тех пор для пациентов, нуждающихся в хирургической помощи, изменили маршрутизацию — часть из них распределили между ЦГБ № 1 и № 4. Однако августе сразу шесть хирургов уже 1-й больницы написали заявления на увольнения, также заявив о слишком высоких нагрузках. После этого в Нижний Тагил направилась комиссию правительства и министерства здравоохранения Свердловской области, поскольку медицинские задачи страны стоят на контроле региональных властей. По её итогам губернатор Евгений Куйвашев сообщил о необходимости финансовой проверки. Ранее к делу также приступила прокуратура.