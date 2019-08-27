Бывший вице-мэр Екатеринбурга посоветовал Высокинскому «снять корону»
Сегодня, 11:36ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Бывший вице-мэр Екатеринбурга по экономике Илья Борзенков в интервью ЕТВ назвал главные, по его мнению, проблемы чиновников.
Сюжеты: Екатеринбург
Высказываясь о нынешней администрации Екатеринбурга Борзенков подчеркнул, что «не нужно считать всех простолюдинами» и чиновникам нужно «более адекватно относиться к людям».
Борзенков полагает, что гражданам важнее решение их насущных проблем, нежели выставки, рейтинги и имена чиновников.
Поэтому как житель города я прошу одного — спуститься на землю, снять корону и честно поговорить с людьми,сообщил Борзенков.
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