Бывший вице-мэр Екатеринбурга посоветовал Высокинскому «снять корону»

Высказываясь о нынешней администрации Екатеринбурга Борзенков подчеркнул, что «не нужно считать всех простолюдинами» и чиновникам нужно «более адекватно относиться к людям».

Борзенков полагает, что гражданам важнее решение их насущных проблем, нежели выставки, рейтинги и имена чиновников.