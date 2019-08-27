Раудштейн высказался о переизбрании спикера Нижнетагильской думы

По данным TagilCity.ru, место уходящего с этой должности Алексея Пырина может занять именно Раудштейн, однако тот пояснил, что в силу профессии привык высказываться лишь по факту.

Я всегда, как профессионал-адвокат, пока не состоялось решение, никаких комментариев не даю,сказал Вадим Раудштейн.