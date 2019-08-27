Раудштейн высказался о переизбрании спикера Нижнетагильской думы

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Депутат Вадим Раудштейн отказался подтверждать сведения о своём избрании на должность председателя Нижнетагильской думы, но обещал дать комментарии по этом поводу после заседания 30 августа.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным TagilCity.ru, место уходящего с этой должности Алексея Пырина может занять именно Раудштейн, однако тот пояснил, что в силу профессии привык высказываться лишь по факту.
Я всегда, как профессионал-адвокат, пока не состоялось решение, никаких комментариев не даю,сказал Вадим Раудштейн.
Переизбрание состоится 30 августа. Нынешний спикер гордумы Алексей Пырин переезжает в Новокузнецк, где возглавит и вернётся к работе на «Евраз». СМИ было известно об этом ещё в начале июле, однако тогда в корпорации категорически опровергли «слухи».
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