Против 48 Центрального НИИ введены санкции от Соединенных Штатов Америки, сообщает Бюро по вопросам промышленности и безопасности США.

Санкции введены в отношении трех НИИ РФ: в Екатеринбурге, Кирове и Сергиевом Посаде. По данным документа ведомства, они являются частью программы Минобороны по разработке биологического оружия. 48 центральный научно-исследовательский институт принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. Напомним, что ранее ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) попыталась воспрепятствовать регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter