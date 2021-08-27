25,5 млн рублей поступило в фонды партий от юрлиц на выборы депутатов в ЗакСо

25,5 млн рублей пожертвовали различные юридические лица в избирательные фонды свердловских отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Законодательное собрание Свердловской области. Еще 2 млн рублей в фонды поступило от граждан.

В отчете на сайте избирательной комиссии Свердловской области указаны пополнения от юридических лиц на сумму свыше 50 тысяч рублей и граждан — на сумму выше 20 тысяч рублей. Поэтому данные о пожертвованиях меньше этих сумм в отчет не попали. Самыми крупными жертвователями стали Оренбургский фонд регионального сотрудничества и развития и Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Они внесли по 10 млн рублей в фонд отделения партии «Единая Россиия». Еще 5 млн рублей туда же внес Челябинский фонд регионального развития. Общий фонд партии на выборах в ЗакСО составляет 50 млн рублей. Трое граждан пожертвовали 900 тысяч рублей в избирательный фонд партии «Зеленая альтернатива». Общий размер поступивших средств в фонд партии составил 915,8 тысяч рублей. 250 тысяч рублей в избирательный фонд партии «Новые люди» внесло ООО «Стройпромсервис» и 150 тысяч рублей — строительная компания «Техтрип», владельцем которого является Карен Оганесян. Еще 1,1 млн рублей в фонд внесли двое граждан. Всего в свой избирательный фонд партия получила получила 1,6 млн рублей. 140,7 тысячи рублей в фонд «Партия Роста» внесла строительная компания «Альфа Групп». Владелец компании Сергей Ширинкин. При этом общий размер фонда партии — 4,7 млн рублей. Общий объем избирательного фонда у других партий составляет: «Справедливая Россия» – 7,3 млн рублей;

«Яблоко» – 1 млн рублей;

ЛДПР – 5 млн рублей;

КПРФ – 6,9 млн рублей. В их фонды крупных пожертвований от юридических лиц и граждан, по данным сайта избирательной комиссии Свердловской области, не поступало. Напомним, пять партий из восьми заявивших своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области привлекли в избирательные фонды 30,5 млн рублей. Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

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