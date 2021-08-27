Спикер ЗС Карелии Шандалович выступил за увеличение выплат по уходу за инвалидами

Спикер ЗС Карелии Шандалович выступил за увеличение выплат по уходу за инвалидами
Спикер ЗС Карелии Шандалович выступил за увеличение выплат по уходу за инвалидами
Сегодня, 20:41ПолитикаФото: Youtube
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что необходимо увеличить размер ежемесячных компенсаций неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы.

Шандалович направил соответствующее обращение заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой, как сообщает karelinform.ru.

В настоящее время граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, получают ежемесячную выплату в размере 1 200 рублей. Размер компенсации для родителей и опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 10 000 рублей.

По словам Элиссана Шандаловича, уход за инвалидом I группы сложен. Он отметил, что такая деятельность не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. Тот факт, что между выплатами существует такая разница, Шандалович назвал несправедливым.

Проект обращения будет рассмотрен в рамках профильного комитета и на заседании Законодательного собрания в сентябре.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы