Спикер ЗС Карелии Шандалович выступил за увеличение выплат по уходу за инвалидами

Шандалович направил соответствующее обращение заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой, как сообщает karelinform.ru.
В настоящее время граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, получают ежемесячную выплату в размере 1 200 рублей. Размер компенсации для родителей и опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 10 000 рублей.
По словам Элиссана Шандаловича, уход за инвалидом I группы сложен. Он отметил, что такая деятельность не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. Тот факт, что между выплатами существует такая разница, Шандалович назвал несправедливым.
Проект обращения будет рассмотрен в рамках профильного комитета и на заседании Законодательного собрания в сентябре.