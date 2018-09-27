Госдума РФ одобрила пенсионную реформу в третьем чтении

Для граждан РФ возраст выхода на заслуженный отдых увеличится на пять лет. Помимо этого, для матерей, имеющих более двух детей, законопроектом предусматривается выход на пенсию до установленного возраста.

26 сентября депутаты Госдумы приняли поправки в проект закона, предложенные Владимиром Путиным. Президент внес предложение повысить возраст не до 63 лет, а до 60 лед для женщин. Всего президент предложил внести девять поправок. Теперь закон будет направлен в Совет федерации для рассмотрения, которое пройдет 3 октября, сообщает РИА Новости.