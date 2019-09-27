Дмитрия Арды избрали на должность главы «Молодёжной гвардии» ЕР в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49ПолитикаФото: vk.com
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Вчера, 26 сентября, прошла отборно-выборочная конференция «Молодежной гвардии Единой России». На мероприятия собралось 49 гостей и 28 членов организации.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На конференции были подведены итоги работы гвардии за 2018–2019 годы. МГЕР организовывала игры для студентов на тему «Избирательного права», проводила мастер-класс и тематические игры в детских домах, помогала в социальной адаптации детям из детдомов и реабилитационных центров, делала субботники. Также в этом году в молодежный парламент Свердловской области из Нижнего Тагила прошёл один мандат.
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Путем тайного голосования был избран местный штаб и руководитель местного штаба. Главой нижнетагильского отделения Молодой гвардии ЕР был назначен Дмитрий Арды, который ранее исполнял обязанности руководителя.
Наша организация в любой момент готова закатать рукава и пойти работать в поля, если понадобится, сказал Дмитрий Арды.
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