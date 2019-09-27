Дмитрия Арды избрали на должность главы «Молодёжной гвардии» ЕР в Нижнем Тагиле

На конференции были подведены итоги работы гвардии за 2018–2019 годы. МГЕР организовывала игры для студентов на тему «Избирательного права», проводила мастер-класс и тематические игры в детских домах, помогала в социальной адаптации детям из детдомов и реабилитационных центров, делала субботники. Также в этом году в молодежный парламент Свердловской области из Нижнего Тагила прошёл один мандат.