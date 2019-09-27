Глава комитета по строительству в Екатеринбурге «устал» и подал в отставку

По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, Сметанин свой уход объясняет сильной усталостью от высоких нагрузок. Глава города Александр Высоцкий пока заявление не рассмотрел.

Николай Сметанин начал свою работу в администрации города в 2007 году с должности заместителя начальника земельных отношений и строительства, а в 2013 году занял текущий пост.