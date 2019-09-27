Мэрию Екатеринбурга покидает глава комитета по строительству Николай Сметанин

Пост главы комитета по строительству Николай Сметанин занимал с 2013 года. До этого времени он работал в администрации Ленинского района на должности замначальника отдела земельных отношений и строительства, а также руководил отделом земельных отношений и строительства и был заместителем главы администрации по вопросам экономики и строительства.