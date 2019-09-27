Мэрию Екатеринбурга покидает глава комитета по строительству Николай Сметанин
Сегодня, 21:37ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Глава комитета мэрии Екатеринбурга по строительству Николай Сметанин покидает свой пост, сообщает Znak.
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Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтвердили в пресс-службе администрации. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявление пока не рассмотрел.
Пост главы комитета по строительству Николай Сметанин занимал с 2013 года. До этого времени он работал в администрации Ленинского района на должности замначальника отдела земельных отношений и строительства, а также руководил отделом земельных отношений и строительства и был заместителем главы администрации по вопросам экономики и строительства.
По словам самого Сметанина, он увольняется из-за того, что устал от большой нагрузки.
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