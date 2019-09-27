В Нижнем Тагиле «Молодая гвардия» ЕР планирует провести акцию против «наливаек»

Мероприятия уже прошли в Тверской, Омской, Иркутской, Орловской, Костромской и Астраханской областях, а также в Екатеринбурге. По данным со страницы группы во ВКонтакте, молодогвардейцы столицы Свердловской области во второй раз выступили с акцией против алкомаркетов и «наливаек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях, а также вблизи детских площадок. Участники акции провели опрос в поддержку закрытия данных заведений.