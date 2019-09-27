В Нижнем Тагиле «Молодая гвардия» ЕР планирует провести акцию против «наливаек»
Сегодня, 16:10ПолитикаФото: vk.com группа Молодая гвардия Свердловская область
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«Молодая гвардия» поддержит акцию коллег из Екатеринбурга против «наливаек», сообщил TagilCity.ru руководитель нижнетагильского отделения Дмитрий Арды.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Мероприятия уже прошли в Тверской, Омской, Иркутской, Орловской, Костромской и Астраханской областях, а также в Екатеринбурге. По данным со страницы группы во ВКонтакте, молодогвардейцы столицы Свердловской области во второй раз выступили с акцией против алкомаркетов и «наливаек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях, а также вблизи детских площадок. Участники акции провели опрос в поддержку закрытия данных заведений.
В Нижнем Тагиле планируется проведение аналогичных акций.
Пока ещё не спланировали. На следующей неделе приступим, прокомментировал Дмитрий Арды.
Напомним, вчера, 26 сентября, Дмитрия Арды избрали на пост руководителя нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» «Единой России».
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