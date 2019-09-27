В ЗакСо Свердловской области внесен законопроект о бесплатной земле для ветеранов

В августе 2018 года ветераны выбыли из общей очереди, а право на получение земли сохранили нуждающиеся в жилых помещения. Как сообщает депутат, ранее ветераны имели такое право. Сейчас он предложил внести в список нуждающихся ветеранов.

Напомним, по федеральному закону ветеранами являются участники Великой отечественной, Афганской войн, солдаты войн с 1945-1951 года, а также граждане сирийских операций с 30 сентября 2015 года. Воюющие в Венгрии в 1956 году, в Анголе с 1975 по 1992 годы, в Чечне в 1994–1996 годах, и в Южной Осетии в августе 2008 года также являются ветеранами.