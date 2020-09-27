Некоторым знакам зодиака захочется «острых» ощущений 28 сентября

Лев

День обещает быть полным неожиданностей и сюрпризов, причем приятных. Астрологи предсказывают получение хороших новостей. Вероятнее всего от близкого человека. Не все у вас пойдет по плану. Однако от задуманного не отказывайтесь. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Вам будет тяжело держать себя в руках. Но вы найдете способ добиться своего. На работе вас будут раздражать люди, пытающиеся переложить на вас свои обязанности. Не стоит вступать с ними в конфликт. Спортом заниматься в этот день не рекомендуется. Однако пешие прогулки будут как нельзя кстати. В отношениях будет сложно сдерживать бурные эмоции. Вам будет тяжело принимать взвешенные решения.