Некоторым знакам зодиака захочется «острых» ощущений 28 сентября

Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака захочется «острых» ощущений 28 сентября.

Овен День будет удачным, несмотря на то, что пройдет он беспокойно. Дел у вас будет больше, чем обычно. Причем заниматься всем придется одновременно. Будьте уверены, вы со всем справитесь. Возможны новые приятные знакомства. На работе вы покажет себя с лучшей стороны, начальство обязательно оценит ваши старания. Не забывайте следить за своим здоровьем. В этот день ваша сердечно-сосудистая система будет слабой. Рекомендуется отказаться от посещения мастеров красоты. В отношениях вы можете потерять ориентир. Однако партнеру удастся быстро вернуть вас в нужное русло. Телец День пройдет спокойно, без лишней тревоги. Вы быстро решаете все важные вопросы, даже сложные задачи вас не пугают. Во второй половине дня рекомендуется заняться чем-то новеньким. Возможно, у вас завяжутся новые деловые отношения, которые продлятся долгое время. На работе вам захочется творческого самовыражения. Так что даже в рутинны делах вы будете пытаться проявить фантазию. Стоит сходить в спортзал, если давно планировали. В отношениях не бойтесь рисковать в этот день. Возможно, это обернется благоприятными изменениями. Близнецы Днем все сложится отлично, не будет таких вопросов, которые вы не смогли бы решить. Интуиция поможет вам быстро сориентироваться в ситуации и понять, на что необходимо обратить внимание в первую очередь. На работе независимо от вида вашей деятельности, ждите успеха. Рекомендуется отказаться от косметических процедур, даже самых безобидных. В отношениях вы, возможно, измените некоторые взгляды. Это позволит вам укрепить союз. Рак В этот день вы сделаете для себя и окружающих немало полезного. Вы постараетесь помочь всем и каждому. Возможно, вы откроете для себя новое интересное занятие. День неплох для общения с близкими людьми. Можно заниматься обсуждением самых разных вопросов, а интуиция подскажет, как их решить. На работе день пройдет гладко, но, возможно, произойдет что-то, что заставит вас задуматься о поиске нового места. Вы достаточно сильно подвержены эмоциональным нагрузкам. Так что постарайтесь держать себя в руках и не провоцировать конфликты. В отношениях вы, скорее всего, получите интересную информацию о своем партнере. Как ее использовать, решайте сами. Лев День обещает быть полным неожиданностей и сюрпризов, причем приятных. Астрологи предсказывают получение хороших новостей. Вероятнее всего от близкого человека. Не все у вас пойдет по плану. Однако от задуманного не отказывайтесь. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Вам будет тяжело держать себя в руках. Но вы найдете способ добиться своего. На работе вас будут раздражать люди, пытающиеся переложить на вас свои обязанности. Не стоит вступать с ними в конфликт. Спортом заниматься в этот день не рекомендуется. Однако пешие прогулки будут как нельзя кстати. В отношениях будет сложно сдерживать бурные эмоции. Вам будет тяжело принимать взвешенные решения. Дева У вас будет немало хороших идей, которые стоит немедленно начать воплощать в жизнь. При этом вы не останетесь без поддержки. Сторонники обязательно найдутся. Позднее у вас прибавится забот. Вечер стоит провести спокойно и без шумных компаний. На работе все дела будут спориться, все получится без проблем. Ваша ответственность и внимательность не позволят наделать ошибок. В отношениях не стоит принимать какие-то крайние меры. Соблюдайте баланс между правами и обязанностями друг друга. Весы День обещает быть ярким и насыщенным. Некоторые события изменят ваши взгляды на привычные вещи. Любые деловые переговоры окажутся плодотворными. День идеален для встреч с теми, на кого вы давно хотите произвести хорошее впечатление. Ваше обаяние будет на высоте. Астрологи советуют заняться сменой своего имиджа, если у вас уже есть какие-то задумки. День не подходит для силовых нагрузок. В отношениях вас ждет гармония и полное взаимопонимание. Скорпион День складывается удачно. Он будет полон новыми делами и задачами, но вы не растеряетесь. Рекомендуется пообщаться со старыми знакомыми. Вы найдете немало тем для разговоров. На работе вы будете себя чувствовать уверенно. В любой ситуации вам удастся не терять самообладание. Не рекомендуется в этот день посещать врача. Лучше перенести визит на более благоприятное время. Стоит обратить внимание на такой вид спорта, как плавание. Сейчас заняться им самое время. Ваш темперамент ожидает всплеск. Поэтому в отношениях, скорее всего, захочется острых ощущений. Только помните, что для вас это может быть простым развлечением, а для партнера станет настоящим экстримом. Стрелец Что бы вы ни говорили, вас будут слушать все и очень внимательно. Вам верят и доверяют, а потому не стоит шутить с серьезными вещами. День идеален для решения финансовых вопросов. Возможно, у вас появится новый источник дохода или же вам сделают выгодное предложение о сотрудничестве. На работе вы проявите себя как ответственный и профессиональный сотрудник. Для посещения врачей день не подходит. Однако старайтесь не брать на себя больше, чем вы можете сделать. Перегрузка из-за напряженного графика может стать причиной недомоганий. В отношениях вы будете готовы на подвиг ради любимого. Козерог День будет ярким и полным вдохновения. У вас будет немало поводов для радости. Возможны интересные неожиданные встречи. Вечер идеально подходит для романтических встреч. У некоторых из представителей знака появятся привлекательные бизнес-идеи. На работе вы будете увлечены своими делами, но вас никто и не попытается от них отвлечь. Если вы давно задумывались о смене имиджа, то в этот день как раз стоит приступить к реализации своих идей. В отношениях вам придется объяснять любимому, в чем он заблуждается. Старайтесь делать это без критики, чтобы не спровоцировать скандал. Водолей Не все дела идут легко. Не стоит отказываться от задуманного. Воплощайте смело в жизнь все свои планы. Целеустремленность помогает справиться с любыми сложностями. Только имейте ввиду, что без поддержки обойтись не получится. Возможны неожиданные денежные поступления. Они могут быть небольшими, но все же приятные покупки получится осуществить. На работе вы справитесь с любыми задачами. Постарайтесь избегать рутины. В отношениях в этот день вы будете слишком впечатлительны и обидчивы. Это вряд ли поможет достичь гармонии, так что хотя бы старайтесь не показывать своих чувств. Рыбы Вам сложно держать себя в руках, а потому даже небольшое препятствие способно вывести вас из равновесия. Перенаправьте свою энергию в работу. Сосредоточьтесь на делах и у вас все получится. Рекомендуется отправиться в какую-нибудь поездку. В работе во второй половине дня тяжело будет сосредоточиться, так как мечтательность и романтичность будут заволакивать ваши мысли. Старайтесь им не поддаваться. В отношениях ожидает успех. Возможно, вы с партнером перейдете на новый этап отношений.

