Вооруженными силами Азербайджана было подстроено нападение на Нагорный Карабах, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Со слов Пашиняна, противник начал атаку на Арцах и в текущий момент армия обороны успешно противостоит нападению. Дополнительно министр подчеркнул, что ситуация пребывает в состоянии оперативного развития. Напомним, в марте этого года таможенники был остановлен незаконный вывоз леса в Азербайджан.

