В Армении объявлено военное положение из-за нападения на Нагорный Караба

В Армении объявлено военное положение из-за нападения на Нагорный Караба

Сегодня, 14:48ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Властями Армении в стране было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты, опубликовал Пашинян.

Как передал пресс-секретарь президента республики Нагорном Карабахе, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты, в том числе столицу, на территории республики. Ереван и Баку также выдвинули взаимные обвинения. Минобороны Азербайджана говорит, что начало военным действиям положила армянская сторона, поэтому азербайджанские силы были вынуждены ответить. Однако, в Минобороны Армении утверждают, что именно Карабах пострадал от воздушных и ракетных атак со стороны Азербайджана.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении заявил об организации Азербайджаном нападения на Карабах.

Related news:
политикаАзербайджанконфликтАрмения
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы