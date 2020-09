В Армении объявлено военное положение из-за нападения на Нагорный Караба

Властями Армении в стране было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты, опубликовал Пашинян. Как передал пресс-секретарь президента республики Нагорном Карабахе, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты, в том числе столицу, на территории республики. Ереван и Баку также выдвинули взаимные обвинения. Минобороны Азербайджана говорит, что начало военным действиям положила армянская сторона, поэтому азербайджанские силы были вынуждены ответить. Однако, в Минобороны Армении утверждают, что именно Карабах пострадал от воздушных и ракетных атак со стороны Азербайджана. Напомним, сегодня премьер-министр Армении заявил об организации Азербайджаном нападения на Карабах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter