В Армении объявлено военное положение из-за нападения на Нагорный Караба

Как передал пресс-секретарь президента республики Нагорном Карабахе, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты, в том числе столицу, на территории республики. Ереван и Баку также выдвинули взаимные обвинения. Минобороны Азербайджана говорит, что начало военным действиям положила армянская сторона, поэтому азербайджанские силы были вынуждены ответить. Однако, в Минобороны Армении утверждают, что именно Карабах пострадал от воздушных и ракетных атак со стороны Азербайджана.