Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы РФ

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы РФ
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы РФ
Сегодня, 15:56ПолитикаФото: 1МI
Полномочный представитель президента в Уральском округе Владимир Якушев написал заявление об отказе от депутатского мандата ГД РФ.

Об этом политик сам заявил 27 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру.

На прошедших 17–19 сентября выборах в ГД и региональные парламенты Якушев возглавил избирательный список «Единой России» от Курганской области и «тюменской матрешки». На выборах-2021 он неофициально «соревновался» с полпредом в ДФО Дмитрием Трутневым и показал чуть лучшие результаты.

Напомним, эксперты поделились своим мнением с TagilCity.ru относительно усиление «клана» Собянина, выходца из Тюмени, с приходом Якушева на Урал. Ранее, некоторые важные посты в УрФО уже достались людям из команды московского мэра. Якушев может также получить поддержку главы свердловской области Евгения Куйвашева, считают эксперты.

Сюжеты:
Выборы-2021
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