Бюджет региона на 2011 год принят в первом чтении

В поддержку проекта бюджета высказался 21 депутат, против проекта проголосовали 3 парламентария, 3 воздержались, 1 не голосовал.Согласно проекту доходы бюджета составят 140,6 млрд. рублей и превысят уровень 2010 года почти на 6%. Расходы должны составить чуть более 150 млрд. рублей, создав дефицит почти в 10 млрд. рублей.