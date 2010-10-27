Бюджет региона на 2011 год принят в первом чтении
27 октября 2010, 17:24ПолитикаАнка
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Свердловская Областная Дума приняла областной бюджет на 2011 год в первом чтении.
В поддержку проекта бюджета высказался 21 депутат, против проекта проголосовали 3 парламентария, 3 воздержались, 1 не голосовал.Согласно проекту доходы бюджета составят 140,6 млрд. рублей и превысят уровень 2010 года почти на 6%. Расходы должны составить чуть более 150 млрд. рублей, создав дефицит почти в 10 млрд. рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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