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Бюджет региона на 2011 год принят в первом чтении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет региона на 2011 год принят в первом чтении

27 октября 2010, 17:24ПолитикаАнка
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