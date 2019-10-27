ФСБ сможет блокировать связь с другими странами по подозрению в терроризме

Меры были разработаны по поручению Совбеза, но пока параметры блокировки не определены.

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть большим количеством ложных сообщений, к примеру, о минировании зданий.

Для выполнения поручения была создана специальная межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбы с мошенничеством (фродом).

18 октября в Минкомсвязь были направлены результаты работы — пакет законодательных инициатив для «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма в комплексе с антифрод методами».

Основное предложение — обязать операторов блокировать по требованию ФСБ блокировать трафик из определенной страны, если оттуда будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах. Приостановка возможна на срок до 180 дней.

Планируется, что блокировка будет осуществляться, как для голосовой связи, так и для передачи данных.

Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично, рассказал один из участников группы.

Кроме того, у ФСБ есть данные, что больше всего ложных угроз поступает из сервисов Skype Out и Viber Out, которые позволяют совершать звонки с компьютера.

Проблема с телефонным терроризмом стоит довольно остро, поэтому первоочередная задача была в том, чтобы найти быстрое и эффективное решение. Когда проблема не будет стоять столь остро, эту норму, вероятно, будут корректировать, добавляет собеседник.

В пакете инициатив не уточняется, какой именно трафик должен блокироваться. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что операторы на данный момент могут останавливать связь отдельным абонентам.

Ложные сообщения о минировании различных объектов поступают массово в правоохранительные органы с 2017 года. Из-за этого приходится эвакуировать большое количество людей. Сейчас таких обращений поступает меньше, но проблема сохраняется. Например, недавно в Красноярске экстренно приземлился самолет из-за ложного сообщения о взрывном устройстве на борту.

В феврале начальник 12-го Центра ФСБ Михаил Михайлов направлял крупным сотовым операторам письма с просьбой о блокировке нескольких десятков IP-адресов в связи с массовым распространением заведомо ложных сообщений о терактах. В письмах уточняется, что в 2018 году было возбуждено около 1,3 тысяч уголовных дел по статье 207 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Откуда конкретно поступают звонки правоохранительные органы не уточняют.

Независимые эксперты считают, что заблокировать связь с другой страной будет сложно.

Роскомнадзор в борьбе с Telegram пытался заблокировать огромные подсети IP-адресов и в итоге чуть «не положил» часть Рунета — это и есть наглядная иллюстрация к тому, что будет происходить, если начнут блокировать передачу данных в определенном направлении, говорит Филипп Кулин, директор провайдера Diphost.

Независимый эксперт в сфере связи Алексей Семеняка отмечает, что технически блокировать отдельные виды трафика можно, но те же Skype или Viber для передачи данных в телефонные сети используют шлюзы, которых очень много и понять, откуда конкретно идет звонок проблематично. В конечном счете это может стать причиной тому, что они перестанут работать в России.

В предложенном ФСБ законопроекте есть предложение начать процесс введения сервисов IP-телефонии, к которым как раз относятся Skype или Viber, в правовое поле. Предлагается изменить в законодательстве понятие «услуги международного завершения вызова», распространив его и на эти сервисы звонков. В пояснительной записке утверждается, что эта мера поможет бороться с мошенничеством в сетях электросвязи. К примеру, со звонками с подменой номера.