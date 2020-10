Правительство РФ изучит вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, оно опубликовано 24 октября на сайте Кремля.

Объем и источники финансового обеспечения этой выплаты нужно определить. Доклад о выполнении распоряжения Путина кабмин должен представить до 1 декабря 2020 года. Напомним, 11 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. ПФР на выплаты страховых пособий и пенсий выделит почти триллион рублей

