Закрытие кафе и труп у «Мегамарта». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 октября.

Сегодня в России был объявлен всеобщий масочный режим, а также Роспотребнадзор РФ запретил работать барам и ресторанам с 23.00 до 06.00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал, что он уже готов подписать соответствующий указ в регионе. Он отмечает, что считает такое предложение разумным. Кроме того, он рекомендовал для безопасности посетителей и сотрудников кафе устанавливать прозрачные защитные экраны между столиками. Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области Родительница из школы № 64 рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в учреждении. По ее словам, после того как коронавирусом заболел один из работников школы, там провели дезинфекцию. Однако классный руководитель сообщила родителям, что поводов для беспокойства нет. Женщина говорит, что помимо того, что дети из разных классов общаются между собой, учителя проводили сдвоенные уроки физкультуры и английского языка. Также она отмечает, что не соблюдаются правила проветривания помещений, а ученики седьмых классов «гуляют по коридорам». Тагильчанка рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в 64 школе Житель Екатеринбурга не может уехать из Чечни, он говорит, что его обманули при покупке автомобиля. Продавец машины ответил на эти обвинения. Предметом конфликта стал Mercedes 1989 года выпуска, который был собран из разных запчастей. Чеченец утверждает, что он предупреждал уральца о том, что могут возникнуть проблемы с ремонтом, если автомобиль сломается на трассе. Продавец посоветовал ему воспользовался автовозом. Однако покупатель решил погнать машину своим ходом, она сломалась в 35 километрах от Грозного. После поломки автомобиля он привез машину в село чеченца и стал настаивать на том, чтобы ему вернули деньги. Договор о замене двигателя не дал результата: уралец, который сначала согласился, пошел в отказ. Договориться сторонам не удалось даже через муфтия или имама. Теперь покупатель готов обратиться к Рамзану Кадырову, он считает, что продавец должен вернуть ему как минимум 100 тысяч рублей для возмещения ремонта машины. Чеченец ответил обвинившему его в обмане при продаже автомобиля уральцу 26 октября у «Мегамарта» на улице Фрунзе умер мужчина. По словам очевидцев, скорая помощь ехала примерно час. Сотрудники торгового центра не оказали мужчине помощь, он до приезда врачей лежал на улице. Сейчас СК проводит доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter