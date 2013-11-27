39% жителей России считают, что им не нужна Государственная дума
27 ноября 2013, 08:50ПолитикаЕвгения
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В ходе проведенного социологами Левада-центра опроса выяснилось, что 39% россиян считают, что России вообще не нужна Государственная дума.
При этом 35% сомневаются в том, что их интересует деятельность депутатов Госдумы, а 49% совершенно не имеет представления о том, чем занимаются депутаты и каковы их политические цели.
О деятельности депутатов Государственной думы за последние два года 51% опрошенных имеет смутное представление, а 40% вообще ничего не знает об их деятельности.
Стоит отметить, что 55% опрошенных согласились с тем, что было бы лучше, если бы ни одна партия в Государственной думе не имела подавляющего большинства и решения принимались бы путем диалога между различными партиями.
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