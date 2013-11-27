39% жителей России считают, что им не нужна Государственная дума

При этом 35% сомневаются в том, что их интересует деятельность депутатов Госдумы, а 49% совершенно не имеет представления о том, чем занимаются депутаты и каковы их политические цели.

О деятельности депутатов Государственной думы за последние два года 51% опрошенных имеет смутное представление, а 40% вообще ничего не знает об их деятельности.