Время для подачи заявок еще есть: известна дата публичных слушаний в Нижнем Тагиле

Так, публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», ранее назначенные на 5 декабря, состоятся 10 декабря. Соответствующее постановление подписал Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, сообщает официальный сайт города.

Известно, что слушания состоятся с 14 до 17 часов в большом зале Общественно-политического центра. Регистрация участников начнется с 13:15 по документам, удостоверяющим личность.

Также продлены сроки приема заявок для выступлений, предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Их можно направлять до 6 декабря по адресу: 622034, Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 412. Телефон для справок: 42-16-41.

Проект бюджета нашего города на будущий год и плановый период 2015 и 2016 годов размещен на официальном сайте города.