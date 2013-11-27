Время для подачи заявок еще есть: известна дата публичных слушаний в Нижнем Тагиле
Напомним, вчера на TagilCity.ru выходила публикация, где сообщалось, что Сергей Носов принял решение перенести срок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на более позднее время и обратился за поддержкой к трудовым коллективам промышленных предприятий города.
Так, публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», ранее назначенные на 5 декабря, состоятся 10 декабря. Соответствующее постановление подписал Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, сообщает официальный сайт города.
Известно, что слушания состоятся с 14 до 17 часов в большом зале Общественно-политического центра. Регистрация участников начнется с 13:15 по документам, удостоверяющим личность.
Также продлены сроки приема заявок для выступлений, предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Их можно направлять до 6 декабря по адресу: 622034, Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 412. Телефон для справок: 42-16-41.
Проект бюджета нашего города на будущий год и плановый период 2015 и 2016 годов размещен на официальном сайте города.
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