Нетрудоспособные россияне смогут претендовать на алименты и половину наследства родни
Сегодня, 12:12ПолитикаФото: maxpixel.net
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Депутаты государственной думы Федерального собрания РФ приняли в первом чтении поправки в Семейном и Гражданском кодексе, предусматривающие получение нетрудоспособными россиянами половины наследства умерших детей, а также алиментов с бывших супругов и детей.
Депутаты госдумы Федерального собрания РФ поддержали инициативы о введение мер дополнительной защиты нетрудоспособных женщин в возрасте от 55 лет и мужчин – от 60 лет. Предлагается сохранить право данной категории граждан на получение алиментов. Согласно данному законопроекту, человек, достигший предпенсионного возраста и не имеющий доходов, может претендовать на получение выплат от детей или бывшего супруга.
Еще один закононопроект коснулся наследственных и семейных отношений. Он предполагает право нетрудоспособного гражданина на половину наследства скончавшегося ребенка независимо от того, кому и как было написано завещание, сообщается на официальном сайте Государственной думы Федерального собрания РФ.
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