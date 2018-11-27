Жители Екатеринбурга смогут через интернет проголосовать за проекты благоустройства

Ранее в Екатеринбурге проходили публичные собрания горожан по поводу проектов генплана ,где каждый высказывал свое мнение относительно объектов, меняющих облик города. Гордума внесла поправки в документ, благодаря которым обсуждение переносится в интернет.

По мнению главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, ранее в публичных слушаниях принимали участие не заинтересованные в проектах жители, которые отдавали голос по указке. Принятые изменения позволят оптимизировать процесс, сократив временные и организационные затраты.

По словам Молокова, после переноса голосования в интернет больше жителей Екатеринбурга смогут принять участие в обсуждениях, для этого нужно будет зайти на официальный портал екатеринбург.рф в раздел «Градостроительство». Общие обсуждения». При этом специальная комиссия будет учитывать каждое мнение, однако итоги обсуждений будут носить рекомендательный характер, сообщает ЕТВ.