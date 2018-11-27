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«Журналисты – бестолочи»: депутат думы Екатеринбурга высказался о представителях СМИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Журналисты – бестолочи»: депутат думы Екатеринбурга высказался о представителях СМИ

Сегодня, 19:00ПолитикаФото: Екатеринбургская городская дума
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