«Журналисты – бестолочи»: депутат думы Екатеринбурга высказался о представителях СМИ
27 ноября депутат екатеринбургской думы Александр Колесников назвал журналистов «бестолочами». По его мнению, необходимо ужесточить политику по отношению к представителям СМИ.
Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александр Колесников выступил с речью на заседании екатеринбургской думы. Поводом собрания послужило обсуждение расписания штата и работа СМИ.
В думе предложили ввести новую ставку фотографа. Колесников заявил, что нет необходимости выстраивать диалог с представителями СМИ. Депутат аргументировал свою позицию искажением фактов со стороны журналистов.
Председатель подчеркнул, что инфоповоды не должна предоставлять дума, представителям СМИ требуется «вставать в очередь» за ними.
Помимо всего этого, Колесников предложил «относится к журналистам жестче».
С ними (представителями СМИ) нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся, сказал Колесников.
Большая часть собрания не согласилась с парламентарием. Депутаты предложили вести более открытую политику по отношению к журналистам, сообщает Ura.ru.