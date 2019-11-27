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#300лет
Депутаты Екатеринбурга остались возмущены тратами мэрии на «Вестник пенсионера»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Депутаты Екатеринбурга остались возмущены тратами мэрии на «Вестник пенсионера»

Сегодня, 16:59ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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