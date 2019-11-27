Депутаты Екатеринбурга остались возмущены тратами мэрии на «Вестник пенсионера»
Сегодня, 16:59ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутатов гордумы Екатеринбурга возмутили расходы мэрии из городского бюджета в размере 2,6 миллионов рублей на печать газеты «Вестник пенсионера», пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Дискуссия разгорелась во время обсуждения корректировок бюджета. По словам депутата Константина Киселёва, дума прямо запретила мэрии использовать деньги для печати газет, которые «всё равно никто не читает».
При этом деньги всё равно были потрачены. Глава департамента информполитики Алексей Редин рассказал, что печать подготовило МАУ «Город» (холдинг городских СМИ) в рамках муниципального задания.
На это потратили 2,6 млн рублей. Возмущению у меня нет предела. Высокинский говорит, что 2,6 млн рублей сложились из экономии по расходам, а сейчас говорят, что они из муниципального задания складываются,заявил Киселёв.
Депутат предложил не принимать корректировки в бюджет пока мэрия не объяснит свои траты на СМИ.
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