Главный федеральный инспектор: «Силовики должны проверить мэрию Екатеринбурга»

Главный федеральный инспектор высказал свои претензии, когда начальник управления культуры города Илья Марков стал докладывать о закрытии кинотеатра «Салют».

В культуру надо вкладывать деньги. Уважаемые представители администрации свою некомпетентность компенсируют хамством в адрес депутатов, и это не пресекается. Неужели вы хотите войти в историю как люди, которые закопали старейший кинотеатр города?заявил Каган.

По его словам, бюджет города «невнятный, нечеткий, непонятный», поэтому мэрии необходима проверка правоохранительных органов.

Правоохранительные органы должны заняться этим. У нас 12 национальных проектов, ни по одному из них ясности нет. Вам никто не позволит тратить деньги куда попало и бесконтрольно,отметил представитель полпреда.