Главный федеральный инспектор: «Силовики должны проверить мэрию Екатеринбурга»
Представитель полпреда по УрФО Михаил Каган посетил заседание комиссии гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению, где обсуждались корректировки бюджета города на 2019 год и проект бюджета 2020 года, сообщает 66.ру.
Главный федеральный инспектор высказал свои претензии, когда начальник управления культуры города Илья Марков стал докладывать о закрытии кинотеатра «Салют».
В культуру надо вкладывать деньги. Уважаемые представители администрации свою некомпетентность компенсируют хамством в адрес депутатов, и это не пресекается. Неужели вы хотите войти в историю как люди, которые закопали старейший кинотеатр города?заявил Каган.
По его словам, бюджет города «невнятный, нечеткий, непонятный», поэтому мэрии необходима проверка правоохранительных органов.
Правоохранительные органы должны заняться этим. У нас 12 национальных проектов, ни по одному из них ясности нет. Вам никто не позволит тратить деньги куда попало и бесконтрольно,отметил представитель полпреда.
Напомним, бюджет Екатеринбурга оказался на грани срыва из-за противостояния гордумы и администрации. Депутаты остались недовольны представленным документом и при каждом обсуждении задают множество вопросов по распределению средств.