Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 декабря

1. Налоги Последний день, когда можно заплатить налоги за 2018 год — 2 декабря. После чего на неоплаченные налоги будут начислять пени. Для быстрой оплаты через банковские терминалы и мобильные устройства на уведомления нанесены штрих- и QR-коды. Кроме того, заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении ФНС России.

Фото: pixabay.com

2. Зимняя резина С 1 декабря все водители должны «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Этого требует техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Эксплуатация летних шин в зимние месяцы запрещена.

Фото: Медиахолдинг1Mi

3. Защита sim-карт С 1 декабря этого года изменится аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей. Теперь она будет осуществляться при помощи криптографии. Все шифры на симках поменяют с иностранных на российские.

Фото: pixabay.com

4. Оборот сильнодействующих лекарств С начала декабря будет ужесточёно наказание за нарушение оборота трёх лекарственных средств — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Эти препараты, находящиеся в списке жизненно важных, продаются строго по рецепту, так как пользуются популярностью у наркозависимых людей. Теперь за нарушение оборота этих лекарств вводится уголовная ответственность.

Фото: Медиахолдинг1Mi

5. Тарифы на электроэнергию C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию. Речь идет о предельном минимуме и максимуме уровня тарифов на электроэнергию, поставляемую покупателям на розничных рынках.

Фото: Медиахолдинг1Mi

6. Маркировка товара С 1 декабря в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавятся духи, шины, кожаная одежда, постельное бельё, фотоаппараты.