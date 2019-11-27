Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в России вступает ряд изменений в законодательстве. Что измениться в жизни россиян?
1. Налоги
Последний день, когда можно заплатить налоги за 2018 год — 2 декабря. После чего на неоплаченные налоги будут начислять пени. Для быстрой оплаты через банковские терминалы и мобильные устройства на уведомления нанесены штрих- и QR-коды. Кроме того, заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении ФНС России.
2. Зимняя резина
С 1 декабря все водители должны «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Этого требует техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Эксплуатация летних шин в зимние месяцы запрещена.
3. Защита sim-карт
С 1 декабря этого года изменится аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей. Теперь она будет осуществляться при помощи криптографии. Все шифры на симках поменяют с иностранных на российские.
4. Оборот сильнодействующих лекарств
С начала декабря будет ужесточёно наказание за нарушение оборота трёх лекарственных средств — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Эти препараты, находящиеся в списке жизненно важных, продаются строго по рецепту, так как пользуются популярностью у наркозависимых людей. Теперь за нарушение оборота этих лекарств вводится уголовная ответственность.
5. Тарифы на электроэнергию
C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию. Речь идет о предельном минимуме и максимуме уровня тарифов на электроэнергию, поставляемую покупателям на розничных рынках.
6. Маркировка товара
С 1 декабря в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавятся духи, шины, кожаная одежда, постельное бельё, фотоаппараты.