Дележ депутатских портфелей в городском отделении «Единой России» продолжается
Демократия отменяется до завтра. Дележ депутатских портфелей в городском отделении «Единой России» продолжается. Вчера к корректировкам списка кандидатов-единороссов подключилась Валентина Исаева и встала горой за пошатнувшийся авторитет пока еще действующего спикера гордумы Геннадия Упорова. Сегодня фамилии претендентов на мандат тагильского доверия будут утверждать в Екатеринбурге, и только завтра рекомендации старших партийных товарищей утвердит местный политсовет.
Заседание тагильского горкома «ЕР» изначально планировалось на вечер 26декабря. Но оказалось, что понедельник – день тяжелый. В политическом,конечно, плане. Во-первых, никакие решения без санкции обкома приниматьвообще не рекомендуется. Во-вторых, полного взаимопонимания на заседаниипарткомиссии политсовета тоже нет, поэтому комиссия вчера собралась ещераз.
В процесс формирования списка кандидатов вмешалась член политсовета«ЕР», всенародно избранная глава Нижнего Тагила
Появится, вероятнее всего, в партсписке еще один представительУралвагонзавода –
Не повезло от партийных корректировок и действующему депутату гордумы,представителю малого (или среднего?) бизнеса
А пока наберитесь терпения, наши почтенные читатели, завтра все прояснится.
© Владимир Инжеватов