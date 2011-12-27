Дележ депутатских портфелей в городском отделении «Единой России» продолжается

Заседание тагильского горкома «ЕР» изначально планировалось на вечер 26декабря. Но оказалось, что понедельник – день тяжелый. В политическом,конечно, плане. Во-первых, никакие решения без санкции обкома приниматьвообще не рекомендуется. Во-вторых, полного взаимопонимания на заседаниипарткомиссии политсовета тоже нет, поэтому комиссия вчера собралась ещераз.

В процесс формирования списка кандидатов вмешалась член политсовета«ЕР», всенародно избранная глава Нижнего Тагила

Появится, вероятнее всего, в партсписке еще один представительУралвагонзавода –

Не повезло от партийных корректировок и действующему депутату гордумы,представителю малого (или среднего?) бизнеса

А пока наберитесь терпения, наши почтенные читатели, завтра все прояснится.