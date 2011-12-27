Свердловчане уже начали выдвигать свои кандидатуры в городские думы области

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома Свердловской области, за прошедший период подали документы о самовыдвижении в соответствующие избирательные комиссии 18 кандидатов.

На выборах депутатов Думы МО город Алапаевск, Думы Волчанского городского округа, Думы городского округа «Город Лесной», - по 1 кандидату. По 2 кандидата в Думу Арамильского городского округа и Думу Камышловского городского округа. Трое самовыдвиженцев из перечисленных являются неработающими.

Зато в Нижнетагильскую городскую Думу шестого созыва подали заявки 10 кандидатов, 4 из которых являются неработающими на данный момент. На Главу городского округа Верхний Тагил претендует пока один кандидат - электромонтер Верхнетагильской ГРЭС.