Свердловчане уже начали выдвигать свои кандидатуры в городские думы области
24 декабря стартовал процесс выдвижения кандидатов и составления списков кандидатов на выборах органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Свердловской области, назначенных на 4 марта 2012 года.
Как сообщает пресс-служба Облизбиркома Свердловской области, за прошедший период подали документы о самовыдвижении в соответствующие избирательные комиссии 18 кандидатов.
На выборах депутатов Думы МО город Алапаевск, Думы Волчанского городского округа, Думы городского округа «Город Лесной», - по 1 кандидату. По 2 кандидата в Думу Арамильского городского округа и Думу Камышловского городского округа. Трое самовыдвиженцев из перечисленных являются неработающими.
Зато в Нижнетагильскую городскую Думу шестого созыва подали заявки 10 кандидатов, 4 из которых являются неработающими на данный момент. На Главу городского округа Верхний Тагил претендует пока один кандидат - электромонтер Верхнетагильской ГРЭС.
Партии еще не подавали документы на своих кандидатов и собираются сделать это уже после Нового года. С 15 января начнет работу «горячая линия» Избирательной комиссии Свердловской области.