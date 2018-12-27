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Осужденный за взятку экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга вышел на свободу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осужденный за взятку экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга вышел на свободу

Сегодня, 08:00ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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