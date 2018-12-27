Осужденный за взятку экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга вышел на свободу

Бывший глава Верх-Исетского района Александр Бреденко был осужден в 2017 году за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание экс-глава отбывал в ИК №13 в Нижнем Тагиле.

Адвокат Бреденко добился условно-досрочного освобождения для своего подзащитного. По словам правозащитника, на решение суда повлияли отсутствие взысканий, множество поощрений, а также тот факт, что Бреденко был трудоустроен.

Всего чиновник находился в заключении менее полутора лет.