Осужденный за взятку экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга вышел на свободу
Сегодня, 08:00ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Бывший глава администрации Верх-Исеткого района Екатеринбурга Александр Бреденко, который за взятку был приговорен к трем годам лишения свободы, вышел на свободу через полтора года заключения.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший глава Верх-Исетского района Александр Бреденко был осужден в 2017 году за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и приговорен к трем годам лишения свободы. Наказание экс-глава отбывал в ИК №13 в Нижнем Тагиле.
Адвокат Бреденко добился условно-досрочного освобождения для своего подзащитного. По словам правозащитника, на решение суда повлияли отсутствие взысканий, множество поощрений, а также тот факт, что Бреденко был трудоустроен.
Всего чиновник находился в заключении менее полутора лет.
В сентябре ходатайство об УДО было удовлетворено, а 9 октября вступило в законную силу. Экс-глава Верх-Исетского района вышел на свободу, сообщает Е1.ru.
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