Татарстан не станет бороться за право именовать главу «президентом»

«Лояльность Кремля для Минниханова значит куда больше, тем более, что ее вполне можно конвертировать не только в поддержку своим инициативам, но и в возможность последующего переизбрания на пост главы республики — новый закон о региональной власти даст ему такую возможность», — резюмировали авторы «Мейстера».