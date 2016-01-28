Путина поддерживает больше 80% россиян

Работой президента Владимира Путина довольны 82% россиян. Для сравнения его рейтинг год назад составлял 65%.

Популярность премьер-министра Дмитрия Медведева составила 56%. Работу правительства одобряет ровно половина опрошенных, сообщает Интерфакс со ссылкой на социологов «Левада-Центра».

Россиянам также предложили перечислить несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют. Самым популярным оказался Владимир Путин. Его назвали 58% респондентов.

На втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу (26%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (20%).