Путина поддерживает больше 80% россиян
28 января 2016, 12:55ПолитикаMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Второй по популярности политик – Шойгу, третий – Лавров.
Работой президента Владимира Путина довольны 82% россиян. Для сравнения его рейтинг год назад составлял 65%.
Популярность премьер-министра Дмитрия Медведева составила 56%. Работу правительства одобряет ровно половина опрошенных, сообщает Интерфакс со ссылкой на социологов «Левада-Центра».
Россиянам также предложили перечислить несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют. Самым популярным оказался Владимир Путин. Его назвали 58% респондентов.
На втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу (26%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (20%).
Также в десятку попали Дмитрий Медведев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов, патриарх Кирилл.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей