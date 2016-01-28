В состав Общественной палаты Нижнего Тагила войдут представители УВЗ (ФОТО)

Общественная палата в Нижнем Тагиле формируется впервые, всего в ней будут работать 18 человек. Согласно положению «Об Общественной палате» мэр города и депутаты нижнетагильской Думы предложили в ее состав по шесть кандидатур. Народные избранники предложили семь, в связи с чем на заседании городской Думы прошло рейтинговое голосование, и кандидат, набравший наименьшее число голосов, не вошел в состав Общественной палаты. Оставшиеся 6 членов совета выдвигаются политическими партиями, общественными, религиозными, профессиональными, научными, творческими и иными объединениями и союзами путем предоставления выписки из протокола о выдвижении.

Так как я в большей степени работаю с молодежью, поэтому в первую очередь буду защищать интересы молодых тагильчан. Планирую поднимать вопросы и обращать внимание на проблемы, связанные с жизнью молодого поколения, и искать пути решения, чтобы предложить их администрации города. Также не оставлю без внимания и Уралвагонзавод рассказала о планах работы в Общественной палате Светлана Алдушина.

Общественная палата города Нижний Тагил является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Одной из важнейших целей совета является достижение общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения. Члены палаты призваны наладить регулярное и конструктивное взаимодействие граждан и органов местного самоуправления в интересах тагильчан. В полномочия Общественной палаты входит: инициация общественных обсуждений наиболее значимых проблем общегородского значения, проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, запросы необходимой информации у органов местного самоуправления и многое другое.