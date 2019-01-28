Свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе

После освобождения должности, которую занимал Александр Ковальчик, возможным способом выбора нового претендента на должность станет конкурс. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-губернатор региона Алексей Орлов.

Также он подчеркнул, что решение будет принимать губернатор области. Требования к кандидатам будут приниматься как и к «Лидерам России», пишет justmedia.