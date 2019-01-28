Свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе
Сегодня, 19:39ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Выбор нового министра экономики Свердловской области может быть сделан по результатам конкурса.
После освобождения должности, которую занимал Александр Ковальчик, возможным способом выбора нового претендента на должность станет конкурс. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Также он подчеркнул, что решение будет принимать губернатор области. Требования к кандидатам будут приниматься как и к «Лидерам России», пишет justmedia.
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