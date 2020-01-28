Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»

Рекомендация об увольнении Михаила Игнатьева поступила от партийной комиссии по этике. Решение об исключении из партии было принято президиумом генерального совета «Единой России».

Михаил Игнатьев был главой Чувашии с 2010 года. В январе он стал участником двух скандальных эпизодов. В середине месяца на мероприятии, посвященном Дню печати, Михаил Игнатьев агитировал «мочить» часть журналистов, которые пишут о регионе. Позднее глава республики принес извинения за свои слова и отметил, что его неправильно поняли.

Через несколько дней проходило официальное вручение пожарных машин сотрудникам МЧС. На выложенном в сеть видео зафиксировано, как Михаил Игнатьев заставляет офицера МСЧ подпрыгивать за ключами. Действия участников инцидента были раскритикованы главой МЧС Евгением Зиничевым и секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Партийной комиссией по этике было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генерального совета уволить Михаила Игнатьева. Комментируя эту рекомендацию пресс-секретарь чувашского губернатора Олег Сидоров заявил, что Михаил Игнатьев «служил народу Чувашии, способствовал развитию региона, не нарушал устав партии и действовал в ее интересах».