«Новые известия»: почему Россия помогает непризнанным республикам

Политический кризис в Абхазии, который вызван несогласием народа с результатами выборов президента, спровоцировал ряд громких событий. Сначала протестующие жители захватили здание администрации президента, а потом Хаджимба подал в отставку, и были назначены новые выборы.

Ситуация с тем, что будет дальше с Абхазией, после восстания и отставки президента, постепенно проясняется: в конце весны пройдут новые выборы, будет создана новая партия. Пока ее планируется назвать «Будущее Абхазии». Ее основателем и руководителем должен стать родственник первого президента Абхазии, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России Инал Ардзинба.

29-летний политик имеет с Россией тесные связи. Он работал в администрации президента, а в 2014–2018 годах возглавлял департамент, курировавший Украину в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Инал Ардзинба родом из Сухуми, но служит в России. Другие государства не допустили бы этого, но экономика Абхазии существует за счет субсидирования из бюджета России, а оно составляет около половины казны республики.

Кто станет новым президентом — решат жители Абхазии. Но зачем Россия тратит деньги на поддержание государств, которые таковыми не считаются.

Южная Осетия В конце июля 2008 года начался вооруженный конфликт между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которая раньше была в составе Грузинской ССР. Восьмого августа Россия поддержала ее и Абхазию, признав республики отдельными государствами. После этого страна взяла на себя финансовые обязательства по поддержанию обеих.

Доктор политических наук Юлий Нисневич утверждает, что у России нет иного варианта, так как она как бы «создала» республики, но самостоятельно они существовать не могут.

При этом, Россия помогает им не только финансово. Южной Осетии помощь отдельно оказала Москва и Газпром. Так, 35 млрд рублей было получено республикой в первые пять лет от федерального бюджета и еще 10 млрд от иных источников.

Реальные же объемы финансирования больше на 28%.

Приднестровье Россия регулярно помогает Приднестровской Молдавской Республике. Это длится с момента распада СССР. Но финансовая помощь оказывается с 2008 года. Тут есть отличие, потому что Россия не признала республику независимым государством, а потому и отношение к ней другое.

Россия профинансировала для республики строительство социально значимых объектов, таких как, детские сады, школы и так далее, а также помогает республике погасить долги по пенсиям. При этом, в самой стране, для обеспечения пенсионеров выплатами проводится реформа. Подобная мера была предложена и Приднестровью, чтобы приблизить законодательство ближе к российскому, но его президент отказался от этой меры.

Мы не можем в приказном порядке вмешиваться в законы Приднестровья. К тому же опыт показал, что повышение пенсионного возраста вызывает бурную негативную реакцию. В этом случае из Приднестровья всё население убежит в Молдову, говорит доктор политических наук Юлий Нисневич.

Неопределенность в статусе республики привела к проблемам с оплатой российского газа. Дело в том, что Приднестровье является частью Молдовы, но при этом, для него отдельно учитывается использование газа. Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что за долги Газпрома Молдовгаз ответственности не несет и потому долги должны быть списаны. Само Приднестровье погасить долги не может.

Помощь ДНР и ЛНР Несмотря на то, что Донецкая и Луганская республики стремятся быть независимыми от Украины, они все равно входят в ее состав. При этом, их независимость так и не была признана.

В отличие от двух предыдущих случаев, финансовая помощь ДНР и ЛНР не афишируется. Если бы отправлялась безвозмездная помощь, то это были бы товары, ну и за деньги бы тоже требовали товары.

Однако, если углубиться сильнее, то сразу становятся очевидными более интересные схемы финансирования республик.

На самом деле деньги в ДНР и ЛНР поступают через банки Южной Осетии. Поэтому там не только деньги на Южную Осетию, но и деньги на поддержание ДНР и ЛНР. В Южной Осетии этого и не скрывают, утверждает Юлий Нисневич.

Через кого проходят средства? Финансирование республик является сложным вопросом с политической точки зрения. Он может спровоцировать международные конфликты, а потому их нельзя оставлять без внимания. Любые решения согласовываются на высшем уровне. При этом, наблюдается контроль над большими потоками финансов.

Зачем тратиться? Зачем Россия тратит столько денег на непризнанные государства? Популярным ответом на этот вопрос является поддержка граждан России.

Россия помогала в первую очередь гражданам своей страны. В Южной Осетии почти 99% граждан имеют российское гражданство. В Абхазии немного меньше — 85%, и четверть граждан Приднестровья граждане России. Так что, Россия оказала помощь своим гражданам, говорит политолог Алексей Мартынов.

Но в США проживает четыре миллиона россиян, что в три раза больше чем в Южной Осетии и Абхазии вместе. А ведь США от России не получает финансовую поддержку.

Жители всех вышеперечисленных республик надеялись, что с российским финансированием они смогут жить лучше. В этом заинтересована и сама Россия, потому что высокий уровень жизни на этих территориях показал бы всем, как хорошо с ней дружить. Но не все проходит гладко — люди устраивают перевороты и требуют отставки президента.

Все дело в том, что деньги важно не просто выделить, но еще и грамотно потратить, а с этим есть проблемы. В 2010 году Счетная палата России впервые задалась вопросом, куда в Абхазии тратятся выделенные средства. Тогда были найдены нарушения на 347 миллионов рублей. При этом, осталось неизвестным, сколько не было выявлено. При проверке оказалось, что нормативов проведения госзакупок в республике нет — подрядчикам разрешалось самим менять сметы, что приводило к росту затрат. Госзаказчики, имея полную свободу, выбирали сами подрядчиков без проекта и конкурса. Так, по словам Татьяны Голиковой в 2012–2013 году деньги расходовались «понятийно».

Вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков в 2015 году дал характеристику расходования средств:

Здесь имеют место факты, при которых договоры заключались на 40 млн.рублей, акты закрывались на 80 млн.рублей, а деньги перечислялись в размере 90 млн. руб. Никакие дополнительные сметы, подписанные к договорам не оформлялись, а если и оформлялись, то они утеряны и, как доказывает практика, восстановлению не подлежат.

После разрушений в Южной Осетии в 2008 году были построены новые жилые районы. На этом все закончилось. Средства выделялись, отчеты отправлялись в Россию, но в декабре 2011 года, во время выборов президента, люди пошли против предложенного Москвой кандидата. Тогда чуть не случился мятеж.

Проведенная Счетной палатой проверка выявила, что 6 млрд рублей потрачены неэффективно, они «подвисли» в незавершенном строительстве. Остальные деньги так и не найдены. Было возбуждено 72 уголовных дела, но неизвестно, чем закончились расследования.

Поддерживалась Южная Осетия только для освоения средств, потому что приобретенные втридорога коровы не могли жить нормально в местном климате, саженцы яблонь из Сирии погибли, а саженцев фундука даже не нашли. То же самое коснулось теплиц и овец — они были оплачены, но не получены. Кроме того, оказалось, что для реконструкции нового, выстроенного в 2015 году спортивного комплекса, требуется несколько сотен миллионов рублей.

Вот что по этому поводу говорят эксперты:

Кроме восстановления экономики есть еще необходимость элементарного выживания экономики. Без реконструкции и прорыва в экономике России (экономику России можно считать восстановленной, если отвлечься от энергоресурсов и посмотреть на стоящие предприятия и мертвые моногорода?) никакого прорыва в экономике Абхазии и Южной Осетии тоже не будет. Это единый организм. Южная Осетия и Абхазия — это не умирающие депрессивные территории (а таких в России тоже хватает), поэтому можно сделать вывод: получилось то, что могло получиться, не больше и не меньше, говорит координатор рабочей группы центра изучения центральной Азии и Кавказа института востоковедения РАН Александр Скаков.

По мнению Юлия Нисневича, денежные потоки представляют интерес для их организаторов. При этом, местные представители власти непротив «хорошо пожить». Из-за этого в республиках не восстанавливается экономика. Он утверждает, что России требуется контроль для этих территорий, но чтобы это было возможно, их надо «кормить». А это становится причиной того, что не обязательно улучшать уровень жизни.

Политолог Дмитрий Орешкин сходится во мнении с Нисневичем. По его словам, там «уголовная публика при власти». Это касается всех республик. Поэтому, выделяемые средства, не будут направлены на экономический рост.

Они умеют отбирать и делить, но не умеют инвестировать и создавать. Благодаря этой публике, не воспринимающей необходимость строить правовое государство, инвесторы в эти республики не пойдут ещё как минимум в течение одного поколения. Точно также, как они не идут в Приднестровье, говорит он.

Получается, что российские власти не пытались поднять уровень жизни в республиках, потому что иначе они бы не допустили произвола. Эксперты считают, что есть и другие причины, почему непризнанные республики несмотря на это продолжают получать помощь.

Во-первых, цель как можно болезненнее наказать Грузию и Саакашвили персонально, а во-вторых, создать постоянно действующий территориальный конфликт. Дело в том, что страны с постоянно действующим пограничным конфликтом в НАТО не принимаются. Всё это сделано для того, чтобы НАТО не втягивалось во внутренние разборки. Соответственно, Грузия с Молдавией не могут войти в НАТО и ЕС, говорит политолог Дмитрий Орешкин.