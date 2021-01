«Пахнет трупом»: уральцы несколько месяцев соседствовали с разлагающимся человеком

В Каменске-Уральском жители дома на улице Коммунальной несколько месяцев жили по соседству с квартирой, в которой разлагался труп человека.

По словам горожан, на первом этаже проживал 67-летний мужчина, который осенью перестал получать пенсию. Это вызвало подозрения. Первой запах из квартиры почувствовала женщина, которая проживала на этом же этаже. В правоохранительные органы жильцы решили обратиться в декабре. По их словам, участковый «похихикал» над подозрениями свердловчан. Позже он объявил, что пенсионер был объявлен в розыск. Мы говорим, что из квартиры пахнет трупом, а полицейский в ответ, мол, откуда вы знаете, как трупы пахнут, в разговоре с изданием KU66.RU отметила одна их жительниц. В январе, когда запах усилился, один из проживающих в доме добился того, чтобы полицейские приехали с сотрудниками МЧС и проникли в квартиру. Говорят, в шоке были все: покойный три месяца пролежал в туалете,рассказала жительница. Если, сказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, горожане считают, что местный участковый поступил неправильно, они могут обратиться с жалобой в прокуратуру. В январе именно участковый и организовал прибытие специалистов МЧС для комиссионного вскрытия двери,подчеркнул Горелых.

