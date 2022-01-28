Управление архитектуры Нижнего Тагила получит нового замначальника

Управление архитектуры Нижнего Тагила получит нового замначальника

Управление архитектуры Нижнего Тагила получит нового замначальника

Сегодня, 22:42
Политика
Фото: Соцсети
Определен победитель конкурса на должность замначальника управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила.

Комиссия приняла решение по конкурсу о замещении вакантной должности муниципальной службы Нижнего Тагила. Администрации города рекомендовали для назначения на должность Гончаренко Ирину Николаевну, сообщает пресс-служба мэрии.

Тагильчанка является служащей в одном из отделов управления архитектуры и градостроительства горадминистрации. У Ирины Гончаренко диплом по специальности «Архитектура».

Фото:страница Ирины Гончаренко в соцсетях

Согласно налоговой декларации победительницы, у нее в собственности есть две квартиры по 40 и 32 квадратных метров каждая, земельный участок больше тысячи «квадратов» с хозпостройкой. Доход за 2020 год у Ирины Гончаренко составил почти 750 тысяч рублей.

Будущий замначальника управления увлекается путешествиями и туризмом.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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