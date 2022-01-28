Управление архитектуры Нижнего Тагила получит нового замначальника

Согласно налоговой декларации победительницы, у нее в собственности есть две квартиры по 40 и 32 квадратных метров каждая, земельный участок больше тысячи «квадратов» с хозпостройкой. Доход за 2020 год у Ирины Гончаренко составил почти 750 тысяч рублей.