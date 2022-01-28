Управление архитектуры Нижнего Тагила получит нового замначальника

Комиссия приняла решение по конкурсу о замещении вакантной должности муниципальной службы Нижнего Тагила. Администрации города рекомендовали для назначения на должность Гончаренко Ирину Николаевну, сообщает пресс-служба мэрии.
Тагильчанка является служащей в одном из отделов управления архитектуры и градостроительства горадминистрации. У Ирины Гончаренко диплом по специальности «Архитектура».
Согласно налоговой декларации победительницы, у нее в собственности есть две квартиры по 40 и 32 квадратных метров каждая, земельный участок больше тысячи «квадратов» с хозпостройкой. Доход за 2020 год у Ирины Гончаренко составил почти 750 тысяч рублей.
Будущий замначальника управления увлекается путешествиями и туризмом.